В Екатеринбурге проходят Царские дни памяти Романовых

В Екатеринбурге с 11 по 21 июля проходят Царские дни — ряд событий, посвященных памяти семьи Романовых. Об этом сообщает Tsargrad.tv.

«Цареубийцы даже не стали прикрывать свои зверства «революционной законностью». В страхе перед возможностью возрождения Империи они пытались уничтожить ее основу. Но Россия выстояла», — подчеркнул учредитель телеканала Константин Малофеев.

В программе мероприятий в Екатеринбургской митрополии: божественные литургии, крестные ходы и всенощные бдения. Палаточный городок для паломников будет работать до 18 июля.

Семья Романовых была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В 2000 году РПЦ причислила их к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников российских.

Накануне в Екатеринбурге прошел крестный ход памяти Романовых.

Более 40 тысяч паломников приняли участие в ночной Божественной литургии и почти четырехчасовом крестном ходе от Храма-на-Крови до Царской обители. В мероприятии приняли участие не только граждане России, но и Чехии, Узбекистана, Сербии и других стран. Присутствовали также уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, доктор истории, представитель Национального института восточных языков и культур Андрей Рачинский, а также профессор музыки, президент музыкальной Культурной ассоциации Лоренцо де Понте Ди Витторио Венето из Италии.

Ранее в российском городе отменили крестный ход из-за риска атаки БПЛА.