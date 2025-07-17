В РФ перенесли введение штрафов за упоминание наркотиков в художественных работах

Госдума РФ приняла поправки о переносе введения штрафов за упоминание наркотиков в литературе и искусстве без надлежащей маркировки на 1 марта 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что поправки были приняты ко второму чтению законопроекта о штрафах за нарушения в области транспортно-экспедиционной деятельности.

В августе 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, который вводит запрет на пропаганду наркотиков в средствах массовой информации и интернете, а также устанавливает правила их упоминания в литературе и кино.

Закон запрещает любую форму пропаганды наркотических веществ, психотропных препаратов и их аналогов, а также растений, содержащих наркотики. Кроме того, запрещено распространение информации о методах производства, использования и приобретения наркотиков.

Документ также вводит наказания за пропаганду наркотиков, включая распространение художественных произведений, содержащих информацию о наркотиках и психотропных веществах. За первое нарушение предусмотрен административный штраф (до 30 тысяч рублей для физических лиц и до 1,5 миллиона рублей для юридических лиц). За повторные нарушения может наступить уголовная ответственность с возможным лишением свободы на срок до двух лет.

Ранее в Госдуме объяснили смысл поправок к закону о пропаганде наркотиков.