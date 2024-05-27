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В Госдуме объяснили смысл поправок к закону о пропаганде наркотиков

Депутат Кизеев: произведение с упоминанием наркотиков должно содержать пометку

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Павел Бедняков/РИА Новости

Уже изданные книги, в которых есть информация о наркотических веществах, не попадут под закон о запрете пропаганды наркотиков. Также пропагандой не будет считаться произведение, если в нем есть пометка – сообщение об уголовной ответственности за распространение наркотиков, объяснил RT депутат Михаил Кизеев, выступивший одним из авторов документа.

До этого звучали опасения, что если закон примут в предлагаемом виде, то под запрет и уголовную ответственность попадут все фильмы, книги, сериалы и другие произведения искусства, в которых есть упоминания о наркотических веществах. По этой причине отдельные положения документа уточнили. В том числе подчеркивается, что произведение не будут считать пропагандой, если в нем есть сообщение об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, объяснил Кизеев.

Кроме того, важно, что ответственность наступит только в случае намеренного распространения информации, подчеркнул депутат.

«Например, книги, изданные давно и содержащие информацию о таких веществах, не будут попадать под нормы, если они не транслируются в публичном пространстве», — объяснил парламентарий.

Вступить в силу закон должен с 1 сентября.

Напомним, сегодня комитет ГД по госстроительству рекомендовал одобрить наказание распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Физлицам грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей с конфискацией, должностным – до 30 тыс. рублей. Юрлиц предлагается штрафовать на сумму от 300 до 600 тыс. рублей с конфискацией.

Ранее в Госдуме объяснили, какая литература подпадет под закон о пропаганде наркотиков.

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