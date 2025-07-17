Плакаты с посланием Пашиняна появятся в школах Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с 1 сентября в школах республики повесят плакаты с его словами: «Хорошо учись, чтобы хорошо жить». Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания правительства премьер показал образец плаката с высказыванием, которое он адресует школьникам и студентам, посещая учебные заведения. Армянский лидер сообщил, что поручил министерству образования заняться оформлением этого послания для учреждений.

«Хочу сообщить, что с 1 сентября 2025 года как минимум в новых школах мы обратимся к нашим школьникам с этим посланием, (закрепленным) на стенах всех школ», — заявил он.

Пашинян подчеркнул, что это послание демонстрирует детям прямую связь между образованием и благосостоянием, а также имеет высокую практическую пользу. По его мнению, сомневаться в его истинности невозможно.

До этого армянский премьер предложил наложить с 1 по 5 июля вето на оскорбительные высказывания в общественной дискуссии и пообещал, что начнет с себя. Пашинян добавил, что по окончании срока поделится своими впечатлениями о том, какой отклик это предложение получило в обществе и в соцсетях.

Ранее Пашинян напомнил оппонентам о своем тюремном прошлом.