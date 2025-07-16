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Пашинян напомнил оппонентам о своем тюремном прошлом

Пашинян заявил, что тюремное прошлое обеспечило ему богатый словарный запас
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Александр Вильф/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рекомендовал оппонентам не соревноваться с ним в оскорбительной риторике, поскольку в начале своей политической карьеры он успел побывать в исправительных учреждениях. Его слова приводит РИА Новости.

Пашинян назвал оскорбления признаком отсутствия аргументов у собеседника. Премьер порекомендовал оппонентам «не соревноваться» с ним в лексике такого рода.

«Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и к тому же интересуюсь филологией и фольклором <...> Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

Пашинян принимал активное участие в протестах 2008 года, когда Серж Саргсян шел на свой первый президентский срок. После этого политика объявили в розыск, а в январе 2010 года он был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В 2011 году Пашинян вышел на свободу по амнистии.

В конце июня 2025 года армянский премьер предложил наложить с 1 по 5 июля вето на оскорбительные высказывания в общественной дискуссии и пообещал, что начнет с себя. Пашинян добавил, что по окончании срока поделится своими впечатлениями о том, какой отклик это предложение получило в обществе и в соцсетях.

Ранее в Армении захотели завести уголовное дело на Пашиняна за оскорбление церкви.

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