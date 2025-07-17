В РФ предложили изменить условия получения отсрочки от армии для программистов

Минцифры РФ: иностранное ИТ-образование нужно будет подтвердить для отсрочки

Минцифры РФ предложило подтверждать основания для признания иностранных документов об образовании в сфере информационных технологий (ИТ) для получения отсрочки от армии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Если у ИТ-специалиста иностранные документы об образовании, Минцифры потребуется подтверждение оснований для их признания», — пояснили в министерстве.

Кроме того, по новым правилам компании должны будут предоставлять информацию о должностях, которые занимают их ИТ-специалисты, при отправке списков в министерство.

Сообщается, что нововведения помогут молодым людям строить карьеру в указанной области без перерывов. Также изменения позволят сохранить квалифицированные кадры в сфере ИТ.

До этого депутаты Государственной думы РФ предложили дать право отцам детей-инвалидов на отсрочку от армии, пока ребенок не достигнет 18-летнего возраста. Как считают авторы инициативы, поправки имеют важное значение, поскольку уход за ребенком-инвалидом требует значительных ресурсов.

Ранее на Госуслугах стартовал прием заявлений на отсрочку от армии для IT-специалистов.