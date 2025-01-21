На Госуслугах стартовал прием заявлений на отсрочку от армии для IT-специалистов

Госуслуги начали принимать от IT-специалистов заявления на отсрочку от службы

На Госуслугах начался прием заявлений от IT-специалистов на отсрочку от армии в весенний призыв 2025 года. Об этом сообщает Минцифры России в официальном Telegram-канале.

Прием заявлений завершается 5 февраля, а для граждан, которые состоят на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, — 6 марта.

«Работодателю необходимо проверить и сохранить данные в своем личном кабинете и до 9 февраля направить их в Минцифры. До 11 марта — для Крайнего Севера», — говорится в сообщении.

Сотрудникам IT-компаний, подающим заявления, нужно внимательно проверить личные данные: сведения о военкомате, месте работы и т. д. Также нужно попросить отдел кадров подать личные данные: сведения о военкомате, месте работы и т.д. Также нужно попросить отдел кадров подать сведения в Минцифру. Еще нужно запомнить номер заявления на «Госуслугах».

В сообщении уточняется, что ведомство передает информацию Минобороны до 28 февраля (до 31 марта — для Крайнего Севера). Решение об отсрочке принимает комиссия в период с 1 апреля по 15 июля (с 1 мая по 15 июля — для Крайнего Севера).

Ранее сообщалось, что больше половины ИТ-специалистов все еще вынуждены работать в офисе.