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Отцов детей-инвалидов могут освободить от призыва на военную службу

ГД подготовила законопроект об освобождении от призыва отцов детей-инвалидов
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Александр Кряжев/РИА Новости

Депутаты Государственной думы РФ предложили дать право отцам детей-инвалидов на отсрочку от армии, пока ребенок не достигнет 18-летнего возраста. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на проект поправок к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе».

Издание отмечает, что в действующем законодательстве есть норма, предоставляющая право на освобождение от военной службы отцам детей с инвалидностью, однако, только до достижения ребенком трехлетнего возраста. Как считают авторы инициативы, поправки имеют важное значение, поскольку уход за ребенком-инвалидом требует значительных ресурсов.

«Право на освобождение от призыва на военную службу позволит гражданину сосредоточиться на заботе о ребенке, обеспечивая ему необходимую поддержку и внимание», — указано в пояснительной записке.

Согласно документу, отсрочку можно будет получить, если имеется заключение государственного бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства семьи.

В начале апреля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что добровольцев из Курской и Брянской областей могут освободить от призыва при службе в составе формирований в зоне СВО не менее полугода.

Ранее на Украине заявили об увеличении взяток за уклонение от мобилизации.

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