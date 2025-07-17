Флорист объяснила, как ухаживать за комнатными растениями в жару

В жару комнатные растения требуют особого ухода, прежде всего важно убрать их от прямых солнечных лучей. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала мастер-флорист Серафима Агеенко.

По ее словам, их лучше поставить в более тенистые места и чаще опрыскивать воздух с пульверизатора. Кроме того, важно следить за состоянием почвы.

«Если она сухая на два-три сантиметра, то лучше поставить растение на отпой. Не поливать, а именно взять растение вместе с кашпо и поставить, например, в тазик с водой до полного намокания почвы. Потом снять с тазика и поставить на место. Тогда мы избегаем перелива», — объяснила Агеенко.

Она отметила, что заливать растения не стоит, потому что так могут возникнуть корневая мошкара и грибок.

До этого эксперты говорили, что растения-репелленты помогут отпугнуть насекомых в доме без применения химии. Так, например, лимонная трава имеет цитрусовый аромат, который не переносят комары, базилик — отпугивает мух и мелких мошек, мята перечная — борется с муравьями и некоторыми видами ползучих вредителей. Кроме того, репеллентные свойства есть у лаванды, розмарина, герани и шалфея. Их можно высадить в горшках на подоконнике, в ящиках на балконе или в открытом грунте возле дома.

Ранее дачникам назвали растения, которые нужно спасать при затяжных дождях.