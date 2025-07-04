На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Садоводы рассказали, какие растения в доме отпугнут насекомых

Pravda.Ru: лаванда и базилик в доме отпугнут насекомых
true
true
true
close
Sonja Jordan/Global Look Press

Растения-репелленты помогут отпугнуть насекомых в доме без применения химии. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Так, например, лимонная трава имеет цитрусовый аромат, который не переносят комары, базилик — отпугивает мух и мелких мошек, мята перечная — борется с муравьями и некоторыми видами ползучих вредителей. Кроме того, репеллентные свойства есть у лаванды, розмарина, герани и шалфея. Их можно высадить в горшках на подоконнике, в ящиках на балконе или в открытом грунте возле дома.

«Главное — обеспечить свет, регулярный полив и хорошую вентиляцию. Лучше всего размещать их возле окон, дверей и других мест, где насекомые могут проникнуть в помещение», — отметили в сообщении.

Биолог, агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что долгоносики (яблоневые и земляничные цветоеды), которые хорошо перенесли минувшую зиму, могут представлять опасность для дачных культур в Московском регионе, потому что они увеличили свою численность на фоне отсутствия холодов. По его словам, в этом сезоне также хорошо уродилась тля, которая питается всеми зелеными листьями.

Ранее российские ученые научились искать насекомых-вредителей с помощью оптоволокна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами