Садоводы рассказали, какие растения в доме отпугнут насекомых

Растения-репелленты помогут отпугнуть насекомых в доме без применения химии. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Так, например, лимонная трава имеет цитрусовый аромат, который не переносят комары, базилик — отпугивает мух и мелких мошек, мята перечная — борется с муравьями и некоторыми видами ползучих вредителей. Кроме того, репеллентные свойства есть у лаванды, розмарина, герани и шалфея. Их можно высадить в горшках на подоконнике, в ящиках на балконе или в открытом грунте возле дома.

«Главное — обеспечить свет, регулярный полив и хорошую вентиляцию. Лучше всего размещать их возле окон, дверей и других мест, где насекомые могут проникнуть в помещение», — отметили в сообщении.

Биолог, агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что долгоносики (яблоневые и земляничные цветоеды), которые хорошо перенесли минувшую зиму, могут представлять опасность для дачных культур в Московском регионе, потому что они увеличили свою численность на фоне отсутствия холодов. По его словам, в этом сезоне также хорошо уродилась тля, которая питается всеми зелеными листьями.

Ранее российские ученые научились искать насекомых-вредителей с помощью оптоволокна.