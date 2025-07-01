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Дачникам назвали растения, которые нужно спасать при затяжных дождях

Агроном Викулов: перец и томаты нужно спасать при затяжных дождях
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

При затяжных дождях дачникам важно в первую очередь спасать растения семейства пасленовых — перец, баклажаны, томаты. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, они не любят большого количества влаги и отвечают на него активным вегетативным ростом, поэтому стоит своевременно удалять пасынки (боковые побеги) и убирать нижние листья. Кроме того, застойной воды не переносят овощи семейства крестоцветных (капуста и брокколи).

Отдельное внимание агроном призвал уделить растениям, которые активно плодоносят.

«Например, сейчас пора клубники, но во влажных условиях на ней быстро начинает развиваться грибковое заболевание «серая гниль». Чтобы его избежать, стоит приподнимать ягоды, не давая им касаться земли. В этом поможет мульча, солома и любые подручные материалы, вплоть до картона», — пояснил Викулов.

Эколог Илья Рыбальченко до этого говорил, что в дождливые дни многие дачные культуры показывают заметный рост. В саду это прежде всего розы, особенно если они уже имеют окрашенные бутоны, отметил эксперт.

Ранее дачников предупредили о штрафах за неправильное использование химикатов.

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