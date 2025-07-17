Россиянам объяснили, когда можно и нельзя загорать на дачном участке

Общественник Крохин: загорать на даче можно, только если она огорожена забором

Загорать на собственной даче можно только в том случае, если она огорожена забором. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин. По его словам, если посторонним не видно, что происходит на участке, находиться на нем можно в любом виде.

«Если у вас дача имеет забор, чтобы увидеть, что там происходит за забором, — это надо очень постараться. То есть, по сути, нарушить границы частной жизни и подглядывать. Поэтому, если человека не видно, он может там делать что угодно», — сказал Крохин.

Однако в случае отсутствия ограждения действуют другие правила. Если участок открыт, а собственник ведет себя вызывающе или демонстрирует обнаженное тело, это может стать поводом для жалоб со стороны соседей. В такой ситуации возможен штраф за мелкое хулиганство, предупредил эксперт.

Юрист Тимур Харди до этого говорил, что россиян могут оштрафовать, если на их дачном участке растет борщевик, поэтому от сорняка важно вовремя избавиться.

Растение Борщевик Сосновского является ядовитым и представляет опасность как для человека, так и для природы. Этот растительный вид может вызывать отек гортани или пищевода, ожоги, в том числе и роговицы, при попадании сока в глаза.

Ранее юрист рассказал, могут ли оштрафовать за рубку деревьев на дачном участке.