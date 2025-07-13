Юрист назвал сорняк, за который дачникам грозит штраф

Россиян могут оштрафовать, если на их дачном участке растет борщевик, поэтому от сорняка важно вовремя избавиться. Об этом предупредил в разговоре с агентством »Прайм» юрист Тимур Харди.

Агентство напоминает, что растение Борщевик Сосновского является ядовитым и представляет опасность как для человека, так и для природы. Этот растительный вид может вызывать отек гортани или пищевода, ожоги, в том числе и роговицы, при попадании сока в глаза.

«Размер [штрафа] зависит от региона, в основном от двух тысяч до пяти. Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет пять тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

Харди предупредил, что к уничтожению борщевика следует подходить осторожно, не используя мотокосу, поскольку трава и сок летят во все стороны и могут попасть на незащищенные участки кожи или в глаза. Лучше всего обратиться в специальные компании, которые занимаются его уничтожением или в СЭС.

Также россиянам напомнили, что самовольная вырубка дерева на участке может стать причиной не только штрафа, но и уголовного дела — если пострадает природа или будут нарушены правила. В Госдуме рассказали, что даже на своей даче спил требует разрешения, особенно если дерево относится к охраняемым видам или растет рядом с лесом.

Ранее садоводы назвали способ, который поможет в борьбе с сорняками на даче.