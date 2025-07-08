Юрист рассказал, могут ли оштрафовать за рубку деревьев на дачном участке

Для удаления кустарников и деревьев с дачного участка в большинстве случаев не требуется получать порубочный билет. Об этом в беседе с RT заявил юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, штраф можно получить за незаконную рубку, повреждение или самовольное выкапывание деревьев, которые принадлежат лесному фонду. Деревья в пределах дачного участка, как правило, к нему не относятся.

«Лесной кодекс России дает однозначный ответ: земельные участки, предоставленные гражданам в границах населенных пунктов для индивидуального пользования, к землям лесного фонда не относятся. А значит, собственник вправе распоряжаться произрастающей на участке растительностью, если только иное не установлено региональными или муниципальными актами», — пояснил юрист.

Русяев отметил, что исключения составляют участки, которые находятся в зоне с особыми условиями использования территории, например, если участок располагается в санитарно-защитной зоне. В таких случаях для удаления деревьев может потребоваться согласование с администрацией и получение порубочного билета.

Наказание в виде штрафа в 3-4 тысячи рублей грозит только тем, кто занимался незаконной рубкой, а не распоряжался своим имуществом.

Ранее в Госдуме перечислили условия, при которых можно прописаться на даче.