В АТОР опровергли сведения об угрозе российским туристам в Египте из-за военной базы

Данные о том, что российским туристам в Египте угрожает опасность из-за военной базы возле отеля, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

«По словам туроператоров, как это часто бывает, ситуация не соответствует действительности», — сообщили в АТОР, передает агентство.

До этого со ссылкой на самих отдыхающих сообщалось, что их заселили в пятизвездочный отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эш-Шейхе, рядом с которым оказалась военная база. Поступила информация, что в связи с этим туристам якобы под угрозой применения оружия запретили купаться в море возле отеля. Кроме того, россиянам якобы мешают отдыхать ранние подъемы вместе с ротой и громкие звуки во время стрельб.

Ранее российских туристов заселили в недостроенный отель в Египте без предупреждения.