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Российских туристов в Египте поселили в отель возле военной базы и запретили купаться

SHOT: в Египте туристов из РФ поселили возле военной базы и запретили купаться
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

В Египте российских туристов поселили в отель с видом на военную базу, запретили купаться и пригрозили стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отдыхающие рассказали, что их заселили в пятизвездочный отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эш-Шейхе, однако россиян никто не предупредил о том, что рядом с ним находится военная база. Теперь туристы вынуждены наблюдать за армейской жизнью вместо отдыха. Каждый день они просыпаются вместе с ротой, которую будят ранним утром, а во время стрельбищ вокруг раздаются громкие звуки.

Кроме того, туристам запрещено купаться в море и находиться на пляже рядом с отелем, расположенном в 700 метрах от базы. За нарушение правил военные могут открыть предупредительную стрельбу. Море патрулирует катер, который следит за соблюдением запрета. Отмечается, что стоимость такой поездки длительностью в десять дней составила 250 тысяч рублей на двоих.

Ранее российских туристов заселили в недостроенный отель в Египте без предупреждения.

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