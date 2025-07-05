Российских туристов заселили в недостроенный отель в Египте без предупреждения

SHOT: россиян заселили в недостроенный отель в Египте за 185 тыс. рублей

Российские туристы оказались в номерах с видом на стройплощадку вместо моря в египетском отеле Sunrise Alora Aqua Park Resort. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Недельный тур стоил туристам 185 тысяч рублей на двоих, но отдыхающие столкнулись с реновацией отеля, о которой их не предупредили.

Постояльцы несколько дней безуспешно пытаются переселиться — администрация ссылается на отсутствие свободных комнат. Строительные работы начинаются в 8 утра и длятся до вечера, территория покрыта пылью, включая зону бассейна. Дополнительные неудобства создает неработающий лифт: гостям верхних этажей приходится подниматься пешком.

В отеле туристам предлагают лишь ждать освобождения нормальных номеров.

В начале июля на греческом острове Крит из отелей эвакуировали порядка 5 тысяч туристов в связи с мощным лесным пожаром. Президент Ассоциации отельеров Иерапетры и юго-восточного Крита Йоргос Царакис отметил, что гостиницам понадобится около двух недель, чтобы вернуться к нормальной работе, из-за чего некоторые брони могут быть заморожены.

Ранее стало известно, куда россияне активнее всего летают отдыхать в отпуск этим летом.