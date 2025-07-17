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Россиянам объяснили, как отличить фейковый сайт при покупке путевки

Юрист Гуськова: при покупке путевки важно внимательно изучить сайт
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NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам важно внимательно изучать сайты при покупке путевки, чтобы не попасть на фейковый сайт-близнец, созданный мошенниками. Об этом «Пятому каналу» на премьере фильма «Нейробатя» рассказала общественный деятель и юрист Илона Гуськова.

Так, она посоветовала изучать IP-адреса порталов. В случае появления сомнений лучше обратиться за помощью к специалистам, которые могут отличить мошеннический сайт от настоящего.

Юрист уточнила, что злоумышленникам может грозить наказание по статье о мошенничестве.

«Это статья уголовного кодекса, и, если вы стали жертвой такого мошенничества: перечислили деньги, не получили услугу или купили товар некачественный, то можно писать заявление в правоохранительные органы или в Роспотребнадзор. Эти государственные органы, конечно, встанут на вашу защиту», — отметила Гуськова.

Управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова до этого говорила, что фиктивные сайты-двойники известных туроператоров, ложные «акции» и поддельные договоры — основные схемы мошенничества, которые используются при продаже путевок. На сайтах-двойниках покупателю продают несуществующие путевки, поддельные договоры с фиктивной страховкой и просят жертву перевести средства на личную карту «менеджера», подчеркнула юрист.

Ранее сообщалось, что россияне перестали покупать путевки в Азербайджан.

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