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Россияне перестали покупать путевки в Азербайджан

Вице-президент РСТ Барзыкин: россияне перестали покупать туры в Азербайджан
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Petrov Sergey/Global Look Press

Граждане РФ перестали покупать путевки в Азербайджан, спрос на туры в Баку упал на 40%. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» сообщил Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, резкое падение спроса привело к почти полному отсутствию новых бронирований.

«На сегодняшний день новые заявки в Баку практически исчезли. Люди ждут прояснения ситуации», — заявил он.

Глава РСТ добавил, что те люди, которые ранее уже приобрели билеты в Баку, не отказываются от путевок, поскольку верят в скорейшее изменение ситуации. Барзыкин посоветовал путешественникам следовать рекомендациям официальных порталов МИД, Роспотребнадзора и Минэкономразвития. Он напомнил, что у каждого гражданина РФ есть право на защиту и обязательное медицинское страхование.

Он подчеркнул, что Однако РСТ все же рекомендует «в этот непредсказуемый период» и воздержаться от поездок.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее стало известно об условиях содержания арестованных в Баку россиян.

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