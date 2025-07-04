На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над семилетним сыном участника СВО надругались в российском детском лагере

В Челябинской области над сыном участника СВО надругались в детском лагере
true
true
true

В Челябинской области в детском лагере надругались над сыном участника СВО, но дело возбуждать не стали. Об этом отец пострадавшего рассказал в видео, которое опубликовали в группе »Копейск. О Личном».

По словам мужчины, инцидент случился в период с 9 по 11 июня в лагере «Юность» на озере Увильды. По словам отца, его сын подвергся насильственным действиям со стороны старших детей — над ним надругались. При этом мальчика отправили в лагерь под присмотром друга семьи и его жены, которые обещали обеспечить безопасность ребенка.

12 июня воспитатели узнали о произошедшем, установили виновных, но, по утверждению отца, не приняли должных мер и попытались скрыть инцидент. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела. Отец ребенка, находящийся в зоне СВО, потребовал предать ситуацию огласке и добиться справедливости.

«Сам факт был, Следственный комитет провел проверку, вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности, детям 11, 12 и 13 лет» — рассказал 74.RU заместитель руководителя аппарата уполномоченных по правам ребенка в Челябинской области Игорь Майоров.

Материалы проверки направлены в органы МВД. Вопрос о направлении нападавших детей в специальную школу закрытого типа будет решаться в суде.

Ранее в Красноярском крае задержали воспитателя ларегя, где подростки надругались над мальчиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами