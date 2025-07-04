Над семилетним сыном участника СВО надругались в российском детском лагере

В Челябинской области над сыном участника СВО надругались в детском лагере

В Челябинской области в детском лагере надругались над сыном участника СВО, но дело возбуждать не стали. Об этом отец пострадавшего рассказал в видео, которое опубликовали в группе »Копейск. О Личном».

По словам мужчины, инцидент случился в период с 9 по 11 июня в лагере «Юность» на озере Увильды. По словам отца, его сын подвергся насильственным действиям со стороны старших детей — над ним надругались. При этом мальчика отправили в лагерь под присмотром друга семьи и его жены, которые обещали обеспечить безопасность ребенка.

12 июня воспитатели узнали о произошедшем, установили виновных, но, по утверждению отца, не приняли должных мер и попытались скрыть инцидент. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела. Отец ребенка, находящийся в зоне СВО, потребовал предать ситуацию огласке и добиться справедливости.

«Сам факт был, Следственный комитет провел проверку, вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности, детям 11, 12 и 13 лет» — рассказал 74.RU заместитель руководителя аппарата уполномоченных по правам ребенка в Челябинской области Игорь Майоров.

Материалы проверки направлены в органы МВД. Вопрос о направлении нападавших детей в специальную школу закрытого типа будет решаться в суде.

Ранее в Красноярском крае задержали воспитателя ларегя, где подростки надругались над мальчиком.