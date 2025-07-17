В Москве мужчина прыгнул в реку с моста «Лужники» и выжил

В российской столице мужчина спрыгнул в Москву-реку с моста «Лужники» и выжил. Об этом пишет агентство «Москва» в Telegram-канале.

«Мужчина спрыгнул в Москву-реку с моста «Лужники» у станции метро «Воробьевы горы», — сказано в посте.

Как уточняет СМИ, спасатели вытащили его из воды на катер, вызвали МВД и скорую.

15 июля сообщалось, что в Новосибирске мужчина спрыгнул из окна во время пожара, пытаясь спастись, и не выжил. Инцидент произошел 15 июля в доме №60/1 на улице Романова — там случился пожар. Мужчина, оказавшийся в горящей квартире на 24-м этаже, предположительно, не выдержав нестерпимого жара, спрыгнул из окна.

Соседи рассказали, что удар был настолько сильным, что вибрацию от него ощутили даже жители соседнего дома. Пожарные прибыли на место через пять минут после вызова и смогли эвакуировать троих человек с помощью специального оборудования. Еще восемь жильцов самостоятельно покинули горящее здание.

Ранее жительница Екатеринбурга с ребенком прыгнула с пятого этажа при пожаре.