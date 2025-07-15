Мужчина спрыгнул с 24-го этажа, спасаясь от пожара в российском городе, и не выжил

«МК»: в Новосибирске мужчина спрыгнул с 24-го этажа, спасаясь от пожара, и не выжил

В Новосибирске мужчина спрыгнул из окна во время пожара, пытаясь спастись, и не выжил. Об этом сообщает novos.mk.ru.

Инцидент произошел 15 июля в доме №60/1 на улице Романова — там случился пожар. Мужчина, оказавшийся в горящей квартире на 24-м этаже, предположительно, не выдержав нестерпимого жара, спрыгнул из окна. В результате он не выжил.

Соседи рассказали, что удар был настолько сильным, что вибрацию от него ощутили даже жители соседнего дома. Пожарные прибыли на место через пять минут после вызова и смогли эвакуировать троих человек с помощью специального оборудования. Еще восемь жильцов самостоятельно покинули горящее здание.

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение. Однако квартира, где начался пожар, полностью выгорела.

Ранее жительница Екатеринбурга с ребенком прыгнула с пятого этажа при пожаре.