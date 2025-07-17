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Москвичей предупредили об очередном ухудшении погоды

Городское хозяйство Москвы: ожидается дождь с грозой и усиление ветра
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве в ближайший час ожидается дождь с грозой и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает городское хозяйство столицы в Telegram-канале.

«По прогнозу синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с», — сказано в сообщении.

Жителей города просят быть максимально внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

В МЧС по городу также напоминают о правилах вождения в условиях непогоды.

«‎Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — говорится в посте ведомства.

До этого глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что дожди в столице закончатся в понедельник, 21 июля. Он также отметил, что в пятницу и воскресенье уровень осадков будет минимальным.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходные.

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