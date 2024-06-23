Россияне стали чаще выбирать экстремальный отдых

В этом году россияне все чаще выбирают нестандартный туризм. По данным опроса, проведенного КАЗ «Север», 25,3% респондентов планируют экстремальный отдых этим летом. При этом 70,5% опрошенных уверены, что такой вид отдыха в России безопасен. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

«Сегодня доля массового туризма в продажах вездеходной техники составляет около 30% заказов и растет ежегодно, — прокомментировал Павел Трыков, директор по развитию завода «СЕВЕР». — Если раньше вездеходы и аэролодки покупали суровые одиночки, рыбаки, охотники, заядлые туристы, то теперь на первый план выходят организаторы туров и владельцы туристических баз отдыха».

Общая тенденция развития отрасли отражает государственную политику поддержки такого отдыха и увеличения его доступности и безопасности. На данный момент существует специальная программа Минэкономразвития, в рамках которой маршруты с повышенным риском для жизни и здоровья проходят аттестацию. Аттестацию получает и техника, с помощью которой преодолеваются непроходимые ранее трассы.

«Треки на Байкал, Курилы, в Карелию и даже на знаменитое труднопроходимое плато Путоран, которые входят в число «Национальных маршрутов», все чаще выбирают семьи с детьми. Наша техника, снегоболотоходы и аэролодки, используется на большинстве аттестованных направлений», — отметил Трыков.

Несмотря на бурный рост спроса на экстремальный отдых, психологи с настороженностью относятся к данному явлению, считая тягу к приключениям свидетельством поколенческой травмы.

«Взрывной рост экстремального отдыха говорит о высоком уровне нереализованности. Это вызывает потребность доказать себе, что я что-то могу. Вторая причина — поколению, которое имеет все, не знает, куда себя деть, все кажется слишком простым и пресным. Им хочется почувствовать «настоящую жизнь», — считает Нина Рубштейн, социопсихолог, основатель Новой русской школы психологии.

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