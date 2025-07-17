Российская пара устроила соитие прямо на улице и удивила прохожих

В Комсомольске-на-Амуре мужчина и женщина устроили соитие на уличной лавочке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на одной из улиц города. Проезжавшие мимо очевидцы заметили пару на лавочке и, приглядевшись, поняли, что те устроили соитие прямо на улице.

Произошедшее попало в объектив камеры. Очевидцы бурно отреагировали на инцидент, удивившись увиденному.

До этого в Тольятти мать с коляской, в которой находился младенец, устроила соитие с мужчиной на улице возле школы. На место прибыла волонтер, которая сделала замечание о неподобающем поведении с ребенком и сообщила о вызове полиции. После этого женщина стала агрессивно бросать коляску и избила волонтера.

Ранее полицейские занялись сексом в патрульной машине и лишились работы.