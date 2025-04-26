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Мать с коляской после уличного секса возле российской школы избила волонтера

TLTgorod: в Тольятти мать с коляской занялась сексом на улице и избила волонтера
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Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В Тольятти мать с коляской избила волонтера после уличного секса возле школы. Об этом со ссылкой на СРОО ЗИП ДИМ «Право на счастье» сообщает TLTgorod.

Инцидент произошел 24 апреля на одной из городских улиц. Неравнодушная местная жительница сообщила в СРОО ЗИП ДИМ «Право на счастье» о женщине в невменяемом состоянии, у которой в коляске находится младенец. На место прибыл волонтер организации. Также на туда вызвали полицию, однако она не приехала.

Прибывшая на место волонтер обнаружила женщину, о которой сообщила неравнодушная прохожая, в процессе соития с неизвестным мужчиной на территории школы. Отмечается, что он не является отцом ребенка. При этом рядом с парой стояла коляска с младенцем.

Волонтер сделала замечание женщине о неподобающем поведении с ребенком и сообщила о вызове полиции. Мать начала агрессивно бросать коляску с грудным младенцем, создавая угрозу его жизни — коляска несколько раз едва не перевернулась. Агрессорша также нанесла волонтеру побои.

Полицейские на место так и не прибыли. По имеющимся данным, отец младенца находится под домашним арестом. Мать ребенка состоит на различных профилактических учетах. Позже ребенка к себе забрал дедушка.

Ранее отцу выписали штраф за то, что он оставил сына в машине, чтобы сходить в бордель.

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