На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девочка чуть не ушла на дно озера в Ленобласти и попала в реанимацию

78.ru: в Ленобласти девочка чуть не ушла на дно озера и попала в реанимацию
true
true
true
close
Pexels

В Ленобласти 13-летняя девочка чуть не ушла на дно озера во время купания и попала в больницу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 15 июля. Девочка купалась в Медном озере со сверстниками, когда внезапно почувствовала слабость и пошла ко дну. Она провела под водой около четырех-пяти минут, после чего неизвестные мужчины вытащили ее на берег.

Пострадавшую с постгипоксическим состоянием и гипотермией доставили в Токсовскую районную больницу. Сейчас девочка находится в сознании в отделении реанимации. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

До этого в Ленобласти неподалеку от баз отдыха четырехлетняя девочка ударилась о винт моторной лодки, наглоталась воды. В результате она не выжила.

Ранее участковый спас маленького мальчика, увязшего в трясине в Челябинской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами