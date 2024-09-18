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Участковый спас маленького мальчика, увязшего в трясине в Челябинской области

В Челябинской области участковый спас мальчика, который увяз в трясине

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ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области мальчик увяз в трясине во время прогулки с другом и не смог самостоятельно выбраться. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 17 сентября в селе Филимоново. Два мальчика во время прогулки решили сократить путь и пройти по пруду, который осушили, чтобы очистить. Бывшее дно водоема выглядело сухим, и дети пошли прямо через него. Однако в какой-то момент один из них начал проваливаться, а второй отбежал от линии берега. Поняв, что друг не может выбраться, ребенок в слезах позвонил по номеру 112 и попросил о помощи.

На выручку детям вскоре прибыл местный участковый, который снял обувь и добрался до провалившегося выше колена мальчика. Он руками откопал стопы ребенка, приподнял его, а затем они вдвоем выбрались по оставленным стражем порядка следам.

После этого он на полицейской машине довез ребенка до дома и передал отцу. Родитель спасенного ребенка поблагодарил участкового и тепло отозвался о его работе.

Ранее полицейский спас мужчину, который чуть не ушел под воду в Крыму.

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