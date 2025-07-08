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В Ленобласти четырехлетняя девочка погибла на речной прогулке

В Ленобласти четырехлетняя девочка погибла на реке, ударившись о винт лодки
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TasfotoNL/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области речная прогулка закончилась для четырехлетней девочки трагедией. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на собственный источник.

Несчастный случай произошел вечером 6 июля недалеко от одной из баз отдыха в Выборгском районе. По предварительной информации, моторная лодка, в которой находилась девочка, поймала волну и перевернулась. Девочка упала за борт, ударилась головой о винт лодки и наглоталась воды.

Ее тело отправили в морг для установления точной причины смерти. Обстоятельства инцидента изучают в Следственном отделе по Выборгу СУ СК РФ по Ленинградской области.

До этого похожий инцидент прои зошел на водоеме в подмосковных Химках. Катер, на котором находился пятилетний мальчик, попал в аварию и перевернулся. Ребенок оказался за бортом и утонул.

Ранее в Татарстане очевидцы спасли двух взрослых и ребенка, выпавших из лодки на Волге.

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