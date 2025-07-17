Врач объяснил, что вызывает ночной скрежет зубами у детей

Ночной скрежет зубов у ребенка может быть вызван бруксизмом, это состояние связано с различными факторами. Об этом kp.ru рассказал хирург-имплантолог, пародонтолог, главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр» Магомед Дахкильгов.

Среди них — наследственность, проблемы с нервной системой — черепно-мозговые травмы или энцефалопатия. Кроме того, влияние могут оказывать врожденные заболевания, например, повышенная тревожность. К другим причинам врач отнес заболевания ЛОР-органов, привычку грызть карандаши или жевать жвачку.

По его словам, ученые пока не до конца исследовали детский скрип.

«Есть две теории о механизме его формирования. Центральная заключается в том, что патологическая подвижность височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) у детей возникает из-за нарушений в работе нейронов ствола головного мозга, которые и регулируют работу суставов и мышц», — уточнил эксперт.

Детский врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Степаненко до этого рассказала «Газете.Ru», что бруксизм — это непроизвольное сжатие челюстей и скрежет зубами, преимущественно во время сна. Он может указывать на различные заболевания, в том числе на болезнь Паркинсона.

Ранее врач ответил, когда нужно чистить зубы — до или после завтрака.