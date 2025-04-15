Скрежет зубами оказался признаком болезни Паркинсона

Бруксизм — это непроизвольное сжатие челюстей и скрежет зубами, преимущественно во время сна. Он может указывать на различные заболевания, в том числе на болезнь Паркинсона, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Степаненко.

Бруксизм может проявляться не только как неприятный звук, но и как боль в челюстях, головные боли и повреждения зубов. Если не обращать на это внимание, бруксизм может привести к стиранию зубной эмали и дефектам прикуса.

«Причины бруксизма разнообразны. Иногда он является следствием стресса и эмоциональных перегрузок, когда человек неосознанно напряженно сжимает челюсти. Это приводит к гипертонусу жевательных мышц и зубному скрежету. Другие причины включают заболевания нервной системы, такие как эпилепсия или болезнь Паркинсона, черепно-мозговые травмы, а также неправильный прикус или проблемы с зубами. Употребление кофеина, алкоголя и некоторых лекарств также может провоцировать бруксизм», — объяснила врач.

Основной симптом бруксизма — это скрежет зубами, который чаще всего проявляется ночью. Человек обычно не замечает этого, но его близкие могут слышать характерный звук. При этом также могут наблюдаться головные боли, дискомфорт в челюстях и даже повреждения зубов. Иногда бруксизм вызывает боли в лице, головокружение или трудности с концентрацией внимания.

«Чтобы поставить диагноз, необходимо обратиться к стоматологу или неврологу. Врач проведет осмотр ротовой полости, а также выслушает жалобы пациента. В некоторых случаях для диагностики используют брукс-чекер — капу, которую пациент надевает на ночь. После сна капа проверяется на повреждения, что позволяет врачу определить степень бруксизма. Лечение бруксизма зависит от его причин и тяжести. У детей младшего возраста заболевание часто проходит само по себе, и вмешательство не требуется. Взрослым же обычно назначается комплексное лечение, включая седативные препараты, средства для расслабления мышц, а также консультации с психологом», — заключила врач.

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