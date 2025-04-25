В РФ зафиксировали рост спроса на шенгенские визы

Интерес россиян к оформлению деловых и туристических виз в страны — члены Европейского союза (ЕС) с начала весны вырос на 10–20% год к году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным агентства Continent Express, в марте–апреле спрос на деловые и туристические визы в европейские государства увеличился на 12% год к году. Как рассказала директор сервиса бронирования командировок «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая, в первом квартале текущего года россияне подали на 17% больше заявлений на оформление шенгенских виз по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В свою очередь, представители «Аэроклуба» сообщили об увеличении количества заявлений в январе–марте на 20% год к году. При этом руководитель корпоративного отдела компании «Визаход» Наталья Волкова рассказала, что только в марте соответствующий показатель вырос на 10% по сравнению со значением за тот же месяц прошлого года.

Как отметили в визовом центре Венгрии, россияне действительно начали проявлять больше интереса к поездкам в страны — члены ЕС.

«Процент одобрения заявлений [на визы] высокий, к отказам ведет обычно несоответствие документов требованиям консульств. <...> Средний срок рассмотрения документов составляет три–четыре недели», — говорится в статье.

В материале приводятся данные OneTwoTrip, согласно которым на период с мая по август 2025 года на европейские государства приходится 22% от общего объема бронирований заграничных авиабилетов в РФ. При этом в прошлом году данный показатель составил 16%.

«Основной объем бронирований приходится на Италию (3,3% от всех проданных билетов за рубеж), Испанию (3,2%) и Францию (2,9%)», — уточняется в материале.

Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова выразила уверенность, что в будущем высокий спрос на шенгенские визы среди россиян сохранится. По информации издания, эта тенденция связана с ростом туристической активности и снижением стоимости перелетов. В то же время имеются и «подводные камни», включая ограниченное количество слотов для записи на визы и короткие сроки их действия.

Ранее в безвизовых для россиян странах резко подорожали номера в гостиницах.