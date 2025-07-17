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В депздраве Москвы объяснили рост заболеваемости менингококковой инфекцией

В Москве за месяц привились от менингококковой инфекции 23 тысячи иностранцев
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Для борьбы с ростом менингококковой инфекции (острым инфекционным заболеванием, первым признаком которого является воспаление носоглотки, протекающее с последующим развитием гнойного менингита) в столице только в течение последнего месяца привили 23 тыс. иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

В ведомстве заявили, что взрослых и детей вакцинируют всегда там, где зафиксированы случаи этой болезни.

«Повышение заболеваемости в городе действительно есть, оно связано с «завозными» случаями у въезжающих, прежде всего, иностранных граждан», — отметили в депздраве.

Там добавили, что при выявлении менингококковой инфекции следуют четкому алгоритму. Он предполагает в том числе изоляцию заразившегося, разобщение и обязательную вакцинацию его контактных лиц.

Накануне стало известно, что в России отмечен взрывной рост заболеваемости менингококковой инфекцией — за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 1266 случаев заражения, что на 260% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Главными причинами роста заболеваемости доктор медицинских наук Александр Румянцев назвал увеличение трудовой миграции и низкий уровень вакцинации среди населения.

Ранее девушка, приехавшая в больницу с симптомами гриппа, лишилась конечностей.

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