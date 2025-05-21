Девушка, приехавшая в больницу с симптомами гриппа, лишилась конечностей

В Великобритании 23-летняя студентка-медик лишилась конечностей из-за развившегося септического шока, вызванного менингококковой инфекцией. Ее историю рассказало издание Sky News.

Инцидент произошел в январе 2025 года. Лили МакГарри поступила в Университетскую больницу Уэльса в Кардиффе с симптомами гриппа. Через некоторое время ее состояние резко ухудшилось, диагностика подтвердила худшие опасения врачей — у девушки был менингит, на фоне которого развился сепсис. Пациентка более 100 дней боролась за жизнь в отделении интенсивной терапии. Инфекция вызвала серьезные проблемы с кровообращением, в результате МакГарри пришлось ампутировать обе руки и обе ноги.

Сейчас МакГарри находится в отделении реабилитации. Несмотря на сложившуюся ситуацию, девушка не теряет оптимизма: она много шутит и настраивается на активную жизнь.

Ранее на Тайване младенцу ампутировали пальцы из-за матери, согревавшей феном постель.