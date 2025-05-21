На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девушка, приехавшая в больницу с симптомами гриппа, лишилась конечностей

Британка, приехавшая в больницу с симптомами гриппа, лишилась конечностей
close
GoFundMe

В Великобритании 23-летняя студентка-медик лишилась конечностей из-за развившегося септического шока, вызванного менингококковой инфекцией. Ее историю рассказало издание Sky News.

Инцидент произошел в январе 2025 года. Лили МакГарри поступила в Университетскую больницу Уэльса в Кардиффе с симптомами гриппа. Через некоторое время ее состояние резко ухудшилось, диагностика подтвердила худшие опасения врачей — у девушки был менингит, на фоне которого развился сепсис. Пациентка более 100 дней боролась за жизнь в отделении интенсивной терапии. Инфекция вызвала серьезные проблемы с кровообращением, в результате МакГарри пришлось ампутировать обе руки и обе ноги.

Сейчас МакГарри находится в отделении реабилитации. Несмотря на сложившуюся ситуацию, девушка не теряет оптимизма: она много шутит и настраивается на активную жизнь.

Ранее на Тайване младенцу ампутировали пальцы из-за матери, согревавшей феном постель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами