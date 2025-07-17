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В Госдуме предупредили об ответственности за вырубку соседских деревьев на даче

Депутат Оглоблина: нельзя спиливать деревья на дачных участках соседей
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encierro/Shutterstock/FOTODOM

Россияне не могут спиливать деревья на дачных участках соседей. Об этом ТАСС рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина

Она подчеркнула, что самовольное спиливание дерева на соседнем участке является покушением на частную собственность, за которое возможно последует наказание. Но можно самостоятельно спилить ветки деревьев, которые проросли на ваш участок.

Оглоблина напомнила, что минимальное расстояние до границы соседнего участка для высокорослых деревьев должно составлять три метра, среднерослых — два метра, кустарников — один метр. В случае невыполнения соседом этих норм необходимо направить ему письмо с описанием нарушения установленных требований к планировке садовых участков. Если же сосед не отреагирует, следует обратиться в правление садового товарищества, а при необходимости — в суд.

8 июля в Госдуме напомнили о штрафах за вырубку деревьев на дачном участке.

В тот же день юрист Илья Русяев заявил, что для удаления кустарников и деревьев с дачного участка в большинстве случаев не требуется получать порубочный билет.

Ранее в РФ предупредили о штрафах за неправильное приготовление шашлыка на даче.

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