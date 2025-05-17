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В РФ предупредили о штрафах за неправильное приготовление шашлыка на даче

Дачников предупредили о штрафах до 15 тысяч рублей за приготовление шашлыка
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

За нарушение правил пожарной безопасности при приготовлении шашлыка на дачном участке грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщила РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

«Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии 5 метров от домов и хозпостроек, расположенных на вашем участке», – заявила она.

Бурякова подчеркнула, что при этом необходимо очистить землю вокруг мангала на расстоянии до двух метров.

Она отметила, что при введении в регионе особого противопожарного режима штраф увеличивается до 10-20 тысяч рублей, а предупреждение не выносится.

До этого опрос Новостей Mail показал, что только 37% россиян на майских праздниках готовили шашлыки.

10 мая ведущий эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что через шампур для шашлыков можно заразиться столбняком.

Ранее мастер цигун Старкова объяснила, почему в шашлык надо добавлять специи.

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