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ФСБ раскрыла схему фиктивной регистрации мигрантов в Приморье

ФСБ в Приморье выявила организаторов незаконной легализации тысячи иностранцев
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю выявили и пресекли деятельность группы местных жителей, подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным спецслужбы, участники группы оформляли фиктивные договоры аренды и найма жилья, чтобы поставить на миграционный учет свыше 1000 иностранных граждан, не имеющих законных оснований для проживания в России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Фигуранты арестованы, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, уточнили в управлении.

В июне в УМВД РФ по Калужской области сообщили, что появившаяся в СМИ информация о легализации 50 тыс. мигрантов на территории региона не соответствует действительности. По данным ведомства, в Калужской области была пресечена деятельность группы, в которую входили сотрудники полиции и местные жители, организовавшие незаконное пребывание в РФ 16 иностранцев.

Ранее задержали иностранца, легализовавшего мигрантов через взломы на «Госуслугах».

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