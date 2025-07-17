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Роскачество нацелилось на поддельный сыр в пицце

Роскачество намерено свести к нулю уровень фальсификата сыра в пицце
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Роскачество намерено свести к нулю уровень фальсификата сыра в пицце.Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Максим Протасов.

По его словам, организация регулярно мониторит качество продукции данной категории и борется с подделками уже два года.

В мае Роскачество обнаружило опасный фальсификат сыра в пицце ресторанов PizzaSushiWok, «Токио-Сити» и «Империя пиццы». Для исследования закупались пиццы «Маргарита», чтобы выяснить, содержится ли в них натуральный сыр или его заменяют более дешевым аналогом на растительной основе.

В результате обнаружилось, что в маркировке закупленных пицц ни на одной этикетке в составе сыра не было указано наличие растительных жиров, в том числе в замороженной пицце. Роскачество предупредило, что отсутствие информации об этом нарушает требования к маркировке пищевой продукции, что вводит потребителя в заблуждение.

Ранее в России начали обновлять ГОСТ на икру.

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