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Названы компании, чья пицца может быть опасна для здоровья

Роскачество обнаружило опасный фальсификат сыра в пицце известных ресторанов
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Shutterstock

Пиццы «Маргарита» от PizzaSushiWok, «Токио-Сити», «Империи пиццы» могут нести вред здоровью из-за превышения содержания фитостеринов в сыре. Об этом сообщает Роскачество.

«Для исследования закупались пиццы «Маргарита», чтобы выяснить, содержится ли в них натуральный сыр или его заменяют более дешевым аналогом на растительной основе», — говорится в сообщении.

В результате обнаружилось, что в маркировке закупленных пицц ряда известных ресторанов ни на одной этикетке в составе сыра не было указано наличие растительных жиров, в том числе в замороженной пицце.

В ходе проведенных лабораторных исследований было установлено, что в сыре пиццы крайне низкое содержание молочного жира и очень высокое содержание фитостеринов. Анализ блюд был проведен среди таких компаний, как «Токио-City», «Ozon fresh х Траттория СЫРОВАРНЯ», а также «Империя пиццы», PizzaSushiWok, «ПиццаН».

Также было проведено исследование продукции «Додо Пицца», «Папа Джонс» и IL Patio, в моцарелле была обнаружена частичная замена молочных жиров на растительные. Роскачество предупреждает, что отсутствие информации об этом является нарушением требования к маркировке пищевой продукции, что вводит потребителя в заблуждение.

Фитостерины можно обнаружить в растительных жирах, при высоком содержании в продукте вызывают такие симптомы, как: тошнота, диарея, запор, диспепсия, судороги в ногах, кожная сыпь и лейкопения. Также повышается риск развития кардиологических болезней.

До этого аналитики медиахолдинга Rambler&Co, изучившие вкусовые предпочтения интернет-пользователей, до этого установили, что гамбургеры, чизбургеры и бутерброды оказались любимым фастфудом 24% россиян, шаурма заняла второе место по популярности — ее предпочитают покупать 15% жителей страны, а чебуреки, беляши и пирожки — третье (14%).

Ранее диетолог рассказала, какие блюда можно есть в фастфуде без вреда для здоровья и фигуры.

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