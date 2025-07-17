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В Госдуме предложили разрешить альтернативную службу на оборонных заводах

Депутат Нилов внесет проект об альтернативной службе на оборонных предприятиях
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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Глава комитета Государственной думы России по труду Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается направлять призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, выполняющие государственный оборонный заказ. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что проект был разработан, чтобы расширить перечень случаев, при наступлении которых россияне имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской.

В сопроводительных документах Нилов подчеркнул, что в условиях проведения СВО необходимо наращивать объемы государственного оборонного заказа. В связи с этим многие организации столкнулись с дефицитом кадров, которые необходимы для выполнения гособоронзаказа.

До этого сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет. Документ устанавливает, что военкоматы смогут выносить заключение в отношении тех, кто уклонился от воинского учета без уважительной причины.

Ранее в России впервые отказали в регистрации автомобиля из-за неявки в военкомат.

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