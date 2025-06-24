Россиян предостерегли от покупки ранних арбузов и дынь

Сезон арбузов и дынь в России традиционно начинается в августе. Однако на прилавках магазинов эти продукты можно встретить и раньше. Но безопасны ли они для здоровья в этот период? На этот вопрос в беседе с «Газетой.Ru» ответила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Людмила Соснина.

«Появление арбузов и дынь раньше августа — это рановато. Во всяком случае, для нашего региона. Есть, конечно, арбузы, привезенные из жарких стран (Иран, Египет, ОАЭ, Таиланд), там сезон практически круглый год. Продаются они в крупных супермаркетах. Ни одна торговая сеть не будет торговать опасными арбузами, там должны быть все необходимые сертификаты», — отметила врач.



Также, по ее словам, есть ранние сорта бахчевых и в российском климате, которые выращивают в теплицах (обязательно, как правило, с применением удобрений и стимуляторов), но они не такие большие и вкусные.

«Так что если мы хотим бахчевые с минимальным содержанием нитратов, то это должны быть плоды, выращенные в открытом грунте в солнечный теплый сезон. Сейчас рынок продуктов развивается, и производители, как правило, продают плоды по ускоренной технологии выращивания. Это касается и дынь, и арбузов. Чтобы разобраться, нужно понять, как они выращиваются», — продолжила врач.

Она отметила, что для выращивания арбуза по ускоренной технологии его нужно усиленно стимулировать различными препаратами и минеральными удобрениями. Основные — это нитратные удобрения, которые ускоряют рост и созревание плода.

«Какие риски для человека при употреблении плодов с большим количеством нитратов? В лучшем случае может быть легкое пищевое отравление с диареей. В худшем — получить серьезное отравление организма с интоксикацией и нарушением работы многих органов и систем. Также при частом и регулярном употреблении может развиться хроническая интоксикация. Это связано с тем, что в нашем организме нитраты влияют на метаболизм, снижают способность гемоглобина переносить кислород (из легких к тканям). Соответственно, может развиться кислородное голодание. Это приводит к головным болям, тахикардии. И происходит это, как правило, постепенно», — предупредила гастроэнтеролог.

Кроме того, как добавила врач, при повседневном употреблении нитратов в организме могут образовываться нитрозамины, которые являются канцерогенными веществами.

Важную роль играет и соблюдение технологии выращивания и правил перевозки, хранения и продажи бахчевых. Нередко арбузы и дыни продают вдоль дорог. Либо с фуры, либо скидывают на прилавок у обочины, или еще хуже — прямо на землю.

«Когда арбуз или дыня находятся на солнце в течение нескольких дней, то они перезревают. В результате — начинают лопаться, покрываться трещинами, через них естественным образом попадают разные микроорганизмы, которые очень быстро развиваются в сочной мякоти арбуза или дыни. Вот вам и причина для токсикоинфекции и кишечной инфекции. По этой же причине нельзя покупать разрезанный арбуз, стоявший на солнце», — подчеркнула специалист.

При этом врач обратила внимание, что нитраты, с одной стороны, являются важным элементом минерального питания всех растений, в том числе дынь и арбузов, поэтому они должны присутствовать. С другой стороны — важно их количество. Оно не должно превышать того количества, которое регламентировано в СанПиН.

«Так что наслаждайтесь вкусом арбузов и дынь в сезон их естественного созревания. Не зря в пословице говорится: «каждому овощу свое время». И приобретайте их у надежных и ответственных продавцов в правильных местах», - резюмировала специалист.

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