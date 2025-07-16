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Стало известно о встрече задержанных в Баку россиян с их матерями

К задержанным в Баку россиянам пустили матерей, условия их содержания хорошие
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Petrov Sergey/Global Look Press

Матерей задержанных в Баку граждан России пустили к молодым людям. Об этом рассказала 360.ru сестра одного из задержанных Анастасия Безуглая.

По ее словам, было организовано несколько встреч с передачей всех необходимых вещей. Девушка отметила, что ее брат Илья сохраняет позитивный настрой. Он рассказал, что у задержанных нет жалоб по условиям содержания, им всего хватает.

«Консул несколько раз встречался с ребятами, сказал, что условия содержания хорошие», — подчеркнула она.

По ее словам, организацией свидания задержанных россиян с матерями занималась азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

До этого к арестованному в Баку российскому предпринимателю Антону Драчеву не пустили адвоката. Сообщалось, что интересы Драчева будет представлять адвокат из Азербайджана. Его порекомендовали обвиняемому местные знакомые, отметил друг предпринимателя.

Ранее Москалькова призвала Баку отказаться от жесткости против задержанных россиян.

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