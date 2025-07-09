Москалькова призвала Баку отказаться от жесткости против задержанных россиян

Москалькова: РФ надеется на отказ Баку от жесткости против задержанных россиян

Москва надеется, что Баку воздержится от избыточной жесткости по отношению к задержанным в Азербайджане россиянам. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС

По ее словам, «избыточно публичные» и жесткие меры, примененные азербайджанскими властями, несправедливы и должны быть пресечены.

«Очень важно, чтобы у наших граждан были адвокаты — те, кого выбрали они сами <...> И я надеюсь, что у моей коллеги из Азербайджана найдется возможность разобраться в этих вопросах», — сказала омбудсмен по итогам контактов с азербайджанской коллегой Сабиной Алиевой.

Москалькова отметила, что необходимо предоставить гражданам РФ право на получение консульской помощи в полном объеме.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

До этого к арестованному в Баку российскому предпринимателю Антону Драчеву не пустили адвоката. Сообщалось, что интересы Драчева будет представлять адвокат из Азербайджана. Его порекомендовали обвиняемому местные знакомые, отметил друг предпринимателя.

Ранее в Госдуме не исключили обострения ситуации с Азербайджаном.