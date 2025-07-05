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В Азербайджане отказались пускать адвоката к арестованному россиянину

Ura.ru: к арестованному в Баку предпринимателю Драчеву не пускают адвоката
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Depositphotos

К арестованному в Баку российскому предпринимателю Антону Драчеву не пускают адвоката. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на друга бизнесмена.

По его словам, интересы Драчева будет представлять адвокат из Азербайджана. Его порекомендовали обвиняемому местные знакомые, отметил друг предпринимателя.

1 июля в Баку были задержаны и арестованы восемь граждан Российской Федерации по подозрению в причастности к транзиту наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничеству. Российским СМИ удалось установить личности задержанных, среди которых оказались четыре специалиста в области информационных технологий, психолог, турист и студент архитектурного университета из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

5 июля Мария, мать 23-летнего россиянина Сергея Софронова, который был арестован в Баку, сообщила, что условия содержания задержанных соотечественников хорошие: они находятся в двухместных камерах, а питание в следственном изоляторе отличное. По ее словам, в настоящее время отношение к задержанным является нейтральным.

Ранее в Госдуме предложили проверить диаспоры на московских рынках.

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