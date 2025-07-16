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Владелец АЗС в США случайно нашел монету с изображением Кеннеди стоимостью $3,2 млн

Elcabildo: в США владелец АЗС нашел монету стоимостью $3,2 млн
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Владелец автозаправки в Нью-Гэмпшире (США) обнаружил редкую монету с изображением Джона Кеннеди стоимостью $3,2 млн среди утренней выручки. Об этом сообщает издание Elcabildo.

Стив Уитмор заметил необычный 50-центовик при подсчете кассы. Эксперт подтвердил уникальность экземпляра 1964 года: 90% серебра и отсутствие клейма монетного двора.

«Не представлял, что монета стоит больше моего бизнеса», — признался Уитмор.

На торгах коллекционеры установили рекордную цену для монет этого типа.

Отсутствие клейма — производственный брак, повышающий ценность для нумизматов.

В феврале группа археологов Агентства по культурному наследию Нидерландов нашла множество золотых и серебряных монет на месте языческих обрядов на востоке страны. Открытие дало ученым редкую возможность изучить дохристианские ритуалы и культурные изменения на пороге христианизации региона.

Ранее в Люксембурге нашли редкие золотые монеты с портретом императора-узурпатора.

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