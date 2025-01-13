В Люксембурге нашли редкие золотые монеты с портретом императора-узурпатора

В Люксембурге группа археологов обнаружила тайник с римскими золотыми монетами, отчеканенными между 364 и 408 годами нашей эры. Находку сделали в деревне Хольцтум на севере государства. Об открытии сообщается на официальном сайте Национального института археологических исследований (INRA).

Команда извлекла из земли 141 римский солид. На монетах были отчеканены портреты восьми правителей Римской империи. Среди них специалисты с удивлением обнаружили Евгения — нелегитимного императора, узурпировавшего власть в 392 году.

Евгения провозгласили императором через несколько месяцев после того, как предыдущий властитель Западной Римской империи Валентиниан II был найден повешенным при странных обстоятельствах.

Однако византийский император Феодосий I не признал Евгения, что привело к вооруженному конфликту. В результате Евгений пал в битве при Фригиде в сентябре 394 года. Монеты с его изображением очень редки, поскольку правление Евгения длилось лишь два года.

Археологи отметили, что им пришлось вести раскопки очень осторожно, поскольку наряду с римскими сокровищами в земле Хольцтума остается большое количество снарядов и бомб времен Второй мировой войны.

Ученые оценили клад в €308,6 тыс. В соответствии с законом о культурном наследии, эту сумму зарезервировали на случай, если у монет найдется законный хозяин.

Ранее археологи нашли тайник с редкими монетами в долине реки Иордан.