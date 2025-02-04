Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах нашли золотой клад на месте древних языческих обрядов

MediArch: на востоке Нидерландов обнаружили ритуальный комплекс VII века
close
an-Willem de Kort, Mario van IJzendoorn and Archeocare in de Kort et al. 2024

Группа археологов Агентства по культурному наследию Нидерландов нашла множество золотых и серебряных монет на месте языческих обрядов на востоке страны. Открытие дало ученым редкую возможность изучить дохристианские ритуалы и культурные изменения на пороге христианизации региона. Исследование опубликовано в научном журнале Medieval Archaeology (MediArch).

Специалисты обнаружили площадку для ритуалов в месте под названием Хезинген. В ходе раскопок там выявили большой круглый объект, некогда состоявший из деревянных столбов. Находку датировали VII–VIII веками нашей эры.

На площадке отыскали три участка с артефактами: 24 золотые монеты под названием тремиссы, золотую подвеску, серебряную серьгу и другие ценности. Однако особый интерес археологов вызывали 17 столбовых ям, выровненных по направлению с запада на восток.

По словам исследователей, расположение колонн совпадало с точкой восхода солнца в день весеннего равноденствия, что указывает на возможное использование места для сезонных ритуалов, связанных с посевом и сбором урожая.

«Это место, вероятно, использовалось для умилостивления и благодарности богам за урожай. Однако точные божества, которым поклонялись здесь, остаются неизвестными», — отметил руководитель исследования Ян-Виллем де Корт.

Находки также указывают на то, что Хезинген использовался региональной элитой для демонстрации своего религиозно-политического статуса.

Хезинген был заброшен в конце VII или начале VIII века, до массовой христианизации региона. Это позволяет предположить, что местная знать могла быть среди первых, кто принял новую религию, что привело к утрате значения культового места.

Ранее подводные археологи нашли редкие артефакты на месте крушения датского флагмана XV века.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами