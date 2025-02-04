В Нидерландах нашли золотой клад на месте древних языческих обрядов

Группа археологов Агентства по культурному наследию Нидерландов нашла множество золотых и серебряных монет на месте языческих обрядов на востоке страны. Открытие дало ученым редкую возможность изучить дохристианские ритуалы и культурные изменения на пороге христианизации региона. Исследование опубликовано в научном журнале Medieval Archaeology (MediArch).

Специалисты обнаружили площадку для ритуалов в месте под названием Хезинген. В ходе раскопок там выявили большой круглый объект, некогда состоявший из деревянных столбов. Находку датировали VII–VIII веками нашей эры.

На площадке отыскали три участка с артефактами: 24 золотые монеты под названием тремиссы, золотую подвеску, серебряную серьгу и другие ценности. Однако особый интерес археологов вызывали 17 столбовых ям, выровненных по направлению с запада на восток.

По словам исследователей, расположение колонн совпадало с точкой восхода солнца в день весеннего равноденствия, что указывает на возможное использование места для сезонных ритуалов, связанных с посевом и сбором урожая.

«Это место, вероятно, использовалось для умилостивления и благодарности богам за урожай. Однако точные божества, которым поклонялись здесь, остаются неизвестными», — отметил руководитель исследования Ян-Виллем де Корт.

Находки также указывают на то, что Хезинген использовался региональной элитой для демонстрации своего религиозно-политического статуса.

Хезинген был заброшен в конце VII или начале VIII века, до массовой христианизации региона. Это позволяет предположить, что местная знать могла быть среди первых, кто принял новую религию, что привело к утрате значения культового места.

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