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Во Франции гулявший по родильному отделению ребенок убил новорожденную малышку

В Лилле шестилетний ребенок в родильном отделении убил новорожденную девочку
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Sopotnicki/Shutterstock/FOTODOM

Во французском Лилле шестилетний ребенок гулял по родильному отделению и убил новорожденную девочку. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на пресс-службу больницы Жанны де Фландр.

Инцидент произошел в пятницу, 11 июля. По предварительным данным, семимесячный недоношенный ребенок умер после того, как его взял на руки шестилетний ребенок. По словам семьи, новорожденная, упавшая на голову, была найдена без сознания. Несмотря на оказанную неотложную помощь, врачам не удалось реанимировать девочку.

«Эта человеческая трагедия <...> глубоко потрясла персонал и коллектив Университетской больницы Лилля, а также другие семьи», — говорится в пресс-релизе больницы.

Сообщается, что родителям девочки, их близким и медицинским работникам была оказана психологическая помощь. Руководство медицинского учреждения связалось с прокурором Лилля с просьбой о немедленном расследовании, а также объявило о начале «внутреннего административного расследования».

30 мая в штате Луизиана (США) сотрудники прачечной обнаружили шокирующую находку в белье, которое пришло им на чистку, — среди вещей, которые пришли из Далласа (штат Техас), они нашли мумифицированное тело младенца.

Ранее новорожденный, объявленный врачами мертвым, ожил за несколько часов до похорон.

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