В прачечной в белье нашли спрятанного мертвого новорожденного

В штате Луизиана (США) сотрудники прачечной обнаружили шокирующую находку в белье, которое пришло им на чистку, — среди вещей, которые пришли из Далласа (штат Техас), они нашли мумифицированное тело младенца. Об этом сообщает NBC News.

Работники компании Alsco Uniforms из города Шивпорт обратились в полицию 27 мая — они рассказали, что при разборе поставки вещей наткнулись на простыню, в которую было завернуто тело новорожденного.

Полиция провела расследование и выяснила, что постельное белье поступило из Похоронного дома в Далласе. А младенец, которого нашли сотрудники химчистки, умер 3 мая. Его похороны были назначены на 17 мая. Перед этим тело должны были отправить на кремацию, но вместо этого оно уехало в Шивпорт вместе с партией белья.

Один из детективов рассказал, что тело ребенка было забальзамировано и сильно пахло формальдегидом. Правоохранители предполагают, что случившееся стало возможным из-за халатности сотрудников похоронного бюро.

Ранее тело новорожденного обнаружили в канализационной трубе в Подмосковье.