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Новорожденный, объявленный врачами мертвым, ожил за несколько часов до похорон

В Индии новорожденный, объявленный врачами мертвым, ожил перед погребением
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Pixabay

В Индии недоношенный младенец, признанный мертвым, подал признаки жизни перед погребением. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел 7 июля в больнице Медицинского колледжа имени Свами Рамананда Тирта штата Махараштра. Медики провели экстренное кесарево сечение 31-летней местной жительнице, которая поступила в медучреждение на 27-й неделе беременности. На свет появился мальчик весом 900 граммов.

По словам заведующего отделением акушерства и гинекологии Ганеша Тондаге, ребенок после рождения не закричал и не шевелился. Врачи провели реанимационные мероприятия, но несмотря на все усилия младенец не подавал признаков жизни и через час после рождения в присутствии матери его признали мертвым.

После этого ребенок ночь провел в больнице, после чего его отдали родственникам. Дядя мальчика, Дип Рах, рассказал, что забрал тело племянника и отвез его в семейный дом, где его начали готовить к погребению.

«Малыша завернули в белую ткань, когда он внезапно зашевелился, а затем закричал», — рассказал Рах.

Родственники поспешили вернуть младенца в больницу, где его подключили к системам жизнеобеспечения. По словам врачей, ребенку предстоит длительное выхаживание. Пока специалисты не дают каких-либо прогнозов по выживаемости.

Семья новорожденного отметила, что не имеет претензий к медикам, так как были свидетелями усилий, которые те предпринимали, чтобы спасти новорожденного.

Ранее сообщалось, что в Чехии 88-летняя пенсионерка, которую признали умершей, открыла глаза в гробу.

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